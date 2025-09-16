El último sábado por la noche, Mirtha Legrand se cruzó en vivo con el jefe de Gabinete de Ministros Guillermo Francos, luego de la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires

Después de ese momento de tensión en vivo, la conductora quedó en el centro de la agenda mediática por la denuncia de Marcelo Campos, quien trabajó más de 30 años junto a Legrand.

Campos presentó una denuncia por despido sin causa y sueldos mal registrados, y reclama una cifra millonaria que ahora deberá dirimirse en los tribunales.

La denuncia generó un fuerte debate en redes sociales, donde muchos usuarios desconfían del reclamo y lo vinculan al reciente cruce mediático que Francos. Algunos comentarios sugieren que la diva estaría siendo "operada":