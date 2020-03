Fue en una charla con Los Ángeles de la Mañana, que Luis Majul, fiel a su estilo, lanzó dardos venenosos contra los dueños de América.

La relación con la que fue su casa durante varios años no terminó bien, y Majul trató de "tóxicos, egocéntricos y autoritarios" a los accionistas del canal. Bueno, en realidad, a algunos... según sus dichos.

"El resto de los accionistas no piensan igual, los programadores no piensan igual, mis compañeros de trabajo no piensan igual", aclaró.