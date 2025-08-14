En el corazón de Tucumán, más allá de sus destinos turísticos más populares, existen rincones que sorprenden por su tranquilidad y belleza natural. Son Escapadas ideales para quienes buscan desconectarse del ritmo acelerado de la ciudad y sumergirse en un entorno sereno y pintoresco.

Entre cerros, senderos y panorámicas únicas, esta localidad se presenta como un refugio perfecto para el descanso y la contemplación. Además de su paisaje, Villa Batiruana ofrece opciones para disfrutar de la gastronomía local y conocer costumbres arraigadas en la identidad tucumana.

Así es la escapada a Villa Batiruana, el rincón tucumano ideal para desconectarse de la rutina

Ubicada a 125 km al sur de San Miguel de Tucumán, en el Departamento La Cocha y dentro de la comuna rural de Yánima, Villa Batiruana nació a mediados del siglo XX para alojar a los trabajadores del Dique Escaba y su usina hidroeléctrica.

Con el fin de esos proyectos, su perfil productivo decayó, pero su entorno natural y su serenidad la transformaron en un destino ideal para el descanso y el turismo de naturaleza.

Entre sus atractivos destacan: