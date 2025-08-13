Un delivery se defendió a las trompadas limpias contra dos motochorros que fueron a robarle la moto en la localidad de Ciudad Jardín, partido de Tres de Febrero.

Allí el trabajador, cuando se vio atacado por uno de los delincuentes que venía en moto con otro cómplice, decidió repeler el robo a las piñas.

Una cámara de seguridad de una vivienda cercana grabó todo el momento en que el delivery expulsó a los ladrones, que tuvieron que irse corriendo del lugar.