Una nueva campaña combina el reciclaje y el cuidado animal para generar un impacto doble: proteger el medio ambiente y brindar refugio a mascotas que lo necesitan. La idea parte de alianzas entre marcas de productos para mascotas, cooperativas y refugios, con el objetivo de reutilizar residuos.

El programa moviliza varios actores: empresas del rubro veterinario, cooperativas ambientales, protectoras de animales y la comunidad en general. La participación ciudadana es clave, tanto para abastecer la colecta de materiales como para multiplicar el efecto social y ambiental del proyecto.

Cómo es la iniciativa para mascotas con productos reciclados

Puente Viejo Plásticos nació de la asociación de Horacio Hipperdinger y Nelson Rossello, dos amigos que decidieron darle vida a esta fábrica en constante crecimiento en la comarca. Aunque su producto principal son los tanques de agua para uso domiciliario, disponibles en cuatro tamaños y en versiones bicapa o tricapa, la empresa está diversificando su producción mediante el reciclado de plástico.

Entre los nuevos artículos se incluyen cuchas para perros, bases para tanques de agua, biodigestores, cámaras sépticas y desengrasadoras, macetas, cajones y otros productos que se van sumando a la línea.

En diálogo con NoticiasNet, Horacio y Nelson contaron que el proyecto comenzó en octubre de 2023 con los primeros tanques de agua, y posteriormente fueron incorporando más productos con la intención de seguir creciendo como Pyme.

Sobre el uso de plásticos reciclados, explicaron: "No todo lo que fabricamos es con material reciclado. Los tanques de agua se producen con polietileno en polvo que traemos de Buenos Aires. En cambio, las cuchas, las bases de los tanques y algunos de los productos nuevos sí incluyen una cantidad significativa de plástico reciclado".