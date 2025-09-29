Una nueva propuesta está tomando fuerza en el ámbito ambiental: la iniciativa de reciclaje de residuos textiles complejos, es decir, aquellos materiales mezclados o con tratamientos difíciles de procesar. El foco apunta a transformar lo que hoy se descarta en vertederos o incineradoras en recursos útiles.

Este plan busca articular esfuerzos entre centros de investigación, empresas del rubro textil y gobiernos locales, con el objetivo de mejorar la clasificación, el pretratamiento y la valorización de fibras mixtas (como polialgodón o poliéster combinado).

Cómo es la iniciativa que recicla residuos textiles complejos

El centro tecnológico valenciano Itene se encuentra desarrollando procesos industrializables para el pretratamiento, clasificación y reciclaje de residuos textiles complejos. El proyecto FIBREC, financiado por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE+i) con fondos FEDER, se lleva a cabo desde abril de 2025 hasta junio de 2026.

Su propósito es valorizar estos residuos y reintroducirlos en la cadena de valor como materias primas de calidad, evitando que terminen en vertederos. Esto abarca todo tipo de desechos textiles, desde fracciones no reutilizables hasta los depositados en los puntos limpios.

Los residuos son inicialmente analizados y clasificados para identificar y cuantificar los materiales presentes, conocer su origen y establecer fuentes estables de materia prima. Posteriormente, se realiza un acondicionamiento donde las fibras se separan según su composición y se eliminan elementos que puedan interferir en el reciclaje, como botones, cremalleras o recubrimientos. Finalmente, los materiales se transforman en materias primas mediante distintos procesos y se evalúa su calidad, asegurando que sea comparable a la de los productos comerciales utilizados en envases e industria química.

Según explican desde Itene, "el proyecto FIBREC nace como respuesta a la pérdida de grandes volúmenes de productos textiles que hoy terminan en vertederos, debido a la falta de sistemas estandarizados e industrializables capaces de recuperar materiales poliméricos y mezclas de poliéster y polialgodón presentes en los residuos textiles".