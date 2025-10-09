Si Diego estuviera vivo sin dudas se hubiera hecho presente en la Bombonera para presentar sus respetos a los familiares y amigos de Miguel Ángel Russo, un hombre que sin dudas trascendió las camisetas y que hoy está recibiendo el cariño de los amantes de este deporte sin importar los colores.

Dalma quiso estar presente en ese lugar, un poco en representación de su padre, y contó que la familia de Russo la recibió con gran calidez y hasta intercambiaron datos para continuar el contacto.

Además Dalma ya se había despedido del técnico en sus redes sociales.

Dalma Maradona dio el presente en el velatorio de Miguel Ángel Russo: "Se tenían mucho cariño"