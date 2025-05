No solo las redes manifestaron su rechazo por los polémicos dichos de Gonzalo Valenzuela sobre Diego Maradona y histórico gol a Inglaterra en el Mundial del ‘86, sino que la propia hija del ídolo popular le salió al cruce.

Dalma Maradona, quien no quiso darle entidad al actor chileno pero igual le contestó: “¿Por dónde empiezo? Pobre, la verdad me da pena. No tengo nada en contra de él, no lo conozco. No sé si es buena o mala onda, no me gustaría faltarle el respeto pero me está costando mucho”.

Por otra parte, y con una chicana picante, agregó: “Me parece que se pierde todo ese contexto del Mundial ‘86, Argentina y las Islas Malvinas. Hay algo de la historia que tiene que ver con Argentina, Chile y las Malvinas, si querés le podés explicar eso a tus hijos”.

“No quiero hablar mal de los chilenos porque realmente no tengo nada en contra. Viajé a Chile, la pasé espectacular y siempre me tratan bárbaro”, cerró.