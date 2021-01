Dalma Maradona on Twitter

"Luque sos un hdp y ojala se haga justicia pero no ignoremos que la persona que se lo presenta a mi papá,lo contrata y le paga un sueldo es Matías Morla! Yo acabo de escuchar los audios entre Luque y la psiquiatra y vomite!Lo único que le pido a Dios es que se haga justicia!", escribió Dalma en sus redes tras conocerse los audios del Doctor Luque, cuando Diego estaba agonizando.



Luego, posteó contra Matías Morla:

“ESTO ...”— Dalma Maradona on Twitter Link Dalma Maradona on Twitter



Y concluyó

“No voy a parar porque es lo menos que puedo hacer! Me duele por vos ver a algunas personas aliadas a esos HDP! YO NO VOY A PARAR!”— Dalma Maradona on Twitter Link Dalma Maradona on Twitter



