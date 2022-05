En la serie Revelados blanco, Dady Brieva interpreta a un docente que abusa sexualmente de su alumna. La actriz que hace el papel es Thelma Fardín. Consultado al respecto de cómo fue el rodaje y la interpretación de un personaje así en ese contexto, Dady no pudo evitar conmoverse.

"Este capítulo específicamente fue muy difícil. Lo dirige Fede Palazzo y hay 70 actores en una cantidad de capítulos que tienen que ver con temas de diversidad y ese tipo de cosas. En este capítulo puntual, soy el abusador de Thelma y ya me pongo a transpirar de solo recordarlo", contó el actor y humorista en América TV.

"“Fue muy fuerte. Thelma se prestó y nos prestamos todos, pero fue muy difícil. Aparte, yo no pienso cuando voy a hacer las cosas, trato de hacer lo mejor de mí, pero no creí que me iba a afectar tanto. Ni me imagino lo que debe haber afectado a Thelma. Eran momentos muy duros, muy fuertes, que el director lo llevó muy bien. Tenía que pasar eso", relató.