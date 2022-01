Cuando el mundo comenzaba a regularizarse, la variante Ómicron hizo su aparición en escena y en poco más de dos meses llegó a casi todo el mundo. Prácticamente no hay país que no tenga casos. Y en Argentina es la que tiene principal tasa de contagio.

La variante Ómicron tiene un tiempo de duplicación de entre 2 y 3 días. Es por ello que no sorprenden los números de contagiados diarios que hay en el país. A la vez la alta vacunación permite que la suba de los casos no no conlleve el mismo crecimiento de la mortalidad.

A diferencia de las otras variantes, el período de incubación de es de dos a tres días, explican los expertos.

La persona con COVID-19 puede contagiar el virus a otras durante 7 días. Por eso, se les recomienda hacer un aislamiento por una semana.

En personas completamente vacunadas y asintomáticas, es probable que el tiempo en que puede transmitir el virus sea menor.

Cumplir con el aislamiento de los 7 días es importante para descansar, recuperarse y cuidar a los demás.