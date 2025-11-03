Durante noviembre de 2025, la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en Buenos Aires continúa siendo un trámite obligatorio para todos los vehículos particulares y comerciales. Este control permite certificar que los automóviles cumplen con las normas de seguridad y emisiones vigentes.

El valor de la VTV varía según el tipo de vehículo y su categoría, y conocerlo con antelación es clave para planificar el presupuesto y evitar sanciones por retrasos en la inspección. Además, la fecha de vencimiento se vincula directamente con la matrícula del vehículo, por lo que estar atento al calendario oficial facilita cumplir con el trámite.

Qué costo tiene la VTV en Buenos Aires en noviembre 2025

Para septiembre de 2025, las tarifas de la VTV actualizadas son:

Provincia de Buenos Aires (aumento 25,5%):

Autos hasta 2.500 kg: $79.640

Autos más de 2.500 kg: $143.353

Remolques, semirremolques y acoplados hasta 2.500 kg: $47.784

Remolques, semirremolques y acoplados más de 2.500 kg: $71.676

Motos 50 cc a 200 cc: $31.856

Motos 200 cc a 600 cc: $47.784

Motos más de 600 cc: $63.712

Ciudad de Buenos Aires (incremento del 20% desde junio):

Autos con más de 4 años o más de 64.000 km: $63.453

Motos: $23.858

Quiénes no pagarán la VTV en noviembre 2025

En la Ciudad de Buenos Aires, ciertos conductores pueden quedar exentos del pago de la VTV según la normativa vigente:

Jubilados, pensionados o mayores de 65 años con ingresos por debajo del haber mínimo y que sean propietarios de vehículos de bajo valor según la normativa local.

Personas con discapacidad que sean titulares del vehículo, ya sea que cuente con adaptaciones especiales o no.

Discapacitados no titulares del vehículo, incluyendo padres, tutores, hijos, cónyuges o convivientes que utilicen el automóvil.

Estas excepciones buscan facilitar el acceso al cumplimiento de la inspección técnica sin generar carga económica adicional a grupos vulnerables.