En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Verificación Técnica Vehicular (VTV) sigue siendo un trámite obligatorio para los vehículos particulares que superan ciertos criterios de antigüedad o kilometraje.

Recientes actualizaciones tarifarias muestran que el costo del trámite se modificó durante el año, y aunque permanece estable desde mediados de 2025, la cifra actual sigue siendo un factor clave para quienes deben cumplir con la revisión.

Qué costo tiene hacer la VTV en CABA en agosto 2025

Desde el 24 de junio, las tarifas del trámite aumentaron un 20%, de acuerdo con la última resolución emitida por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Con este incremento, los valores actuales para realizar la VTV en CABA son:

Autos: $63.453

Motos: $23.858

Cuándo debés hacer la VTV

El mes en que un vehículo debe realizar la verificación técnica se determina por el último número de su patente. Por ejemplo, un auto patentado en febrero de 2022, con menos de 64.000 kilómetros y dominio terminado en “9”, deberá efectuar su primera verificación en septiembre (mes 9) de 2025.

La oblea de la VTV tendrá validez hasta el mes que corresponda según la terminación numérica de la patente. Así, si el dominio finaliza en “3”, el vencimiento será en marzo del año siguiente, independientemente del mes en que se haya hecho la verificación.