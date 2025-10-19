La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite esencial para garantizar la seguridad y el buen estado de los vehículos que circulan en las calles. Realizarla correctamente exige cumplir con una serie de requisitos, tanto de documentación como de condiciones del vehículo, que muchas veces pasan desapercibidos hasta el momento de acercarse a una planta.

Conocer esos requisitos con anticipación puede evitar rechazos, multas o demoras innecesarias, y asegurar que la inspección transcurra sin contratiempos. A continuación, repasaremos los principales documentos y condiciones que suele exigir la VTV.

Qué requisitos tiene la VTV para hacer el trámite desde octubre 2025

Para llevar a cabo el trámite en cualquiera de las plantas habilitadas, es necesario que los titulares presenten la siguiente documentación:

Turno confirmado y comprobante de pago de la tarifa.

Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente.

Licencia de conducir actualizada.

Cédula verde o, en caso de que concurra otra persona, cédula azul.

Seguro del vehículo en vigencia.

Además, el automóvil debe estar equipado con los elementos de seguridad obligatorios: balizas, matafuegos con fecha de vencimiento válida y botiquín de primeros auxilios. La ausencia de alguno de estos requisitos puede impedir que el trámite sea aprobado.

Cuánto cuesta hacer la VTV en octubre 2025

El costo de la VTV en octubre 2025 varía según el tipo de vehículo: