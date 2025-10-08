Tramitar la licencia de conducir en octubre de 2025 requiere cumplir con una serie de requisitos que buscan garantizar la seguridad vial y la idoneidad de los conductores. Entre ellos se incluyen la presentación del DNI vigente, la aprobación de un examen psicofísico y la certificación de antecedentes de tránsito.

El trámite también contempla distintos plazos de renovación según la edad del solicitante. Además, desde 2025 se promueve la modalidad digital a través de plataformas oficiales, lo que permite gestionar gran parte del proceso desde casa.

Qué requisitos tiene la licencia de conducir en octubre 2025

Para tramitar y obtener la licencia, se deben cumplir los siguientes requisitos:

Contar con DNI vigente que indique domicilio en la jurisdicción correspondiente.

Presentar la licencia anterior o, en caso de pérdida o robo, la denuncia correspondiente.

Si se padece alguna enfermedad o se está bajo tratamiento médico, se debe presentar el certificado y/o estudios médicos.

Realizar un examen psicofísico.

Abonar el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT).

En determinados casos, puede requerirse una reválida de conocimientos teóricos.

Cómo tramitar la licencia de conducir en octubre 2025

El proceso de renovación de la licencia de conducir puede variar según la jurisdicción: en algunos lugares se realiza 100 % online y en otros de manera semipresencial, aunque el último paso siempre requiere presencialidad. Según la página del Gobierno de la Ciudad, los pasos son:

Consultar con Boti: agregá a WhatsApp el número +54 9 11 5050-0147 y verificá qué trámite te corresponde. Verificar actas pendientes: no podés iniciar el trámite si tenés actas pendientes; consultalo en Boti o en la web oficial. Participar de la charla de renovación: dura 50 minutos, incluye videos y preguntas; si se responde incorrectamente, se debe volver a ver el video correspondiente. Abonar el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT): el pago se realiza con DNI, tiene 60 días de validez, y debe presentarse impreso el día del trámite en sede. Sacar turno y pagar la Boleta Única Inteligente (BUI): el pago debe efectuarse dentro de las 48 horas, ya que sin él se cancela el turno. Tramitar el Certificado de Antecedentes Penales: solo requerido para Categoría D (profesionales). Presentarse en la sede elegida para realizar los exámenes psicofísicos correspondientes.

Cuándo debés renovar la licencia de conducir

Para mantener la licencia habilitada, los conductores deben someterse a evaluaciones psicofísicas periódicas, cuya frecuencia depende de la edad al momento de obtener el documento: