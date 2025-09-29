En octubre de 2025, los jubilados argentinos recibirán más que el aumento habitual de sus haberes: el Gobierno, junto con la ANSES, confirmaron que habrá beneficios adicionales al ajuste por movilidad. En un contexto económico desafiante, los anuncios de este estilo despiertan interés y expectativa.

El organismo previsional ya adelantó que, además del cobro habitual, habrá dos refuerzos que se aplicarán durante este mes. Estas medidas se suman a la política de acompañamiento que se viene implementando en los últimos períodos.

Qué extras de ANSES recibirán los jubilados en octubre 2025

Con el objetivo de aliviar el impacto de la inflación, el organismo confirmó que seguirá otorgando un bono adicional de $70.000 destinado a un sector de jubilados y pensionados. A su vez, comunicó el relanzamiento de Beneficios ANSES, el programa que ofrece reintegros y descuentos en una amplia variedad de comercios de todo el país.

El criterio principal para acceder es percibir el haber mínimo, fijado en $326.304,88, lo que habilita a cobrar el monto total del bono, es decir, los $70.000. En cambio, quienes superen esa cifra pero no alcancen los $396.304,88 recibirán un refuerzo proporcional, hasta completar ese límite.

Cuáles son los Beneficios ANSES que pueden aprovechar los jubilados en octubre 2025

Beneficios ANSES es una iniciativa impulsada por el Ministerio de Capital Humano junto con el organismo previsional, destinada a brindar alivio económico a jubilados y pensionados mediante un sistema de descuentos.

Gracias a este programa, los beneficiarios pueden acceder a promociones en más de 7.000 comercios de todo el país, entre ellos supermercados, farmacias, perfumerías y locales de cercanía.

Las rebajas se aplican de forma automática al abonar con la tarjeta de débito donde se acreditan los haberes, sin necesidad de inscripción previa ni presentación de comprobantes. Entre las principales ventajas figuran un 10% de ahorro en supermercados y hasta un 20% en artículos de limpieza e higiene personal.

El detalle completo de locales adheridos se encuentra disponible en la web oficial de ANSES. Por otra parte, quienes perciben sus haberes a través del Banco Nación cuentan con un beneficio extra: un reintegro del 5% al pagar con tarjeta de débito, crédito o mediante QR en la app BNA+. Este adicional tiene un tope mensual de $20.000.