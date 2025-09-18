El noroeste argentino se consolida cada vez más como uno de los rincones favoritos para quienes buscan escapadas cortas llenas de paisajes únicos y experiencias culturales inolvidables. Salta y Jujuy, con su geografía imponente y su riqueza histórica, ofrecen un abanico de posibilidades para Escapadas que van desde pueblos pintorescos hasta escenarios naturales impactantes.

Los viajeros que eligen esta región no solo se encuentran con montañas multicolores y valles fértiles, sino también con tradiciones vivas que se expresan en la música, la gastronomía y las celebraciones populares. Entre ellos, algunos puntos turísticos se han convertido en clásicos que atraen visitantes nacionales e internacionales. Conocelos.

Qué cosas no podés dejar de hacer en una escapada a Salta y Jujuy

Quebrada de Humahuaca

En Juujuy se encuentra este sitio, imperdible gracias a sus atractivos que destacan. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, Es un lugar donde los colores son protagonistas, dándole vida a un paisaje que deslumbra a quienes lo visitan.

Purmamarca y Tilcara

La primera parada es Purmamarca, el pequeño pueblo famoso por el Cerro de los siete colores. Luego, el viaje puede continuar a Tilcara, donde hay alojamientos perfectos para quienes deciden parar en estos sitios.

Iruya y Humahuaca

Iruya es un pueblo que parece colgado de las montañas: cuenta con callecitas empinadas y casas que parecen sacadas de un cuento. Por otro lado, Humahuaca cuenta con varias paradas obligatorias: El mercado de artesanos, una plaza principal y el Monumento a los Héroes de la Independencia.

Las Salinas grandes

Esta es una de las excursiones más buscadas por todos los viajantes: Las Salinas grandes. El recorrido incluye el paso por la Cuesta de Lipán, un trazado de cuevas y miradores bellísimos. Luego, una vez en las Salinas, el recorrido es bastante intuitivo. Sin embargo, hay guías que te dicen cuáles son los mejores lugares para las fotos y te comentan acerca del orígen de este lugar espectacular.