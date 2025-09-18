Las Escapadas cercanas a la Ciudad de Buenos Aires son una alternativa ideal para quienes buscan desconectarse de la rutina sin viajar demasiado lejos. A pocas horas de la capital, existen destinos que combinan paisajes naturales, tranquilidad y actividades al aire libre.

Los viajeros encuentran propuestas variadas: desde reservas naturales y ríos para practicar deportes náuticos, hasta pueblos con encanto histórico que invitan a caminar por sus calles y degustar gastronomía regional. Cada destino tiene su propio estilo y permite disfrutar de experiencias únicas.

Cómo son las escapadas cerca de CABA que tienen un paisaje natural único

Isla Paulino – Berisso (68 km de CABA)

La Isla Paulino es la opción más cercana, ubicada frente a Berisso, a solo 68 km de la Ciudad de Buenos Aires. Se llega en lancha en unos 20 minutos y ofrece playas tranquilas con un entorno rústico, además de gastronomía local basada en boga y pejerrey fresco.

En Berisso, conocida como la Capital del Inmigrante, se pueden visitar sitios culturales como el Museo 1871, el Puente Roma y participar en la Fiesta Provincial del Inmigrante.

Isla de Los Mástiles – San Lorenzo, Santa Fe (320 km de CABA)

En Santa Fe, la Isla de Los Mástiles es ideal para quienes disfrutan del río, la pesca y el camping. Sus playas son perfectas para pasar el día, pescar o contemplar el atardecer.

La ciudad de San Lorenzo invita a recorrer lugares históricos como el Campo de la Gloria, el Convento San Carlos con su museo y disfrutar de la costanera con parrillas y bodegones típicos.

Islote Curupí – Paraná, Entre Ríos (459 km de CABA)

Frente a la costanera de Paraná, el Islote Curupí forma parte de la Reserva Ecológica Municipal. Se accede en pocos minutos en lancha y es un refugio natural ideal para caminatas por senderos, observación de aves y disfrutar de playas tranquilas alejadas de multitudes.

La ciudad de Paraná ofrece además atractivos urbanos como la Catedral Metropolitana, la Peatonal, el Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas, el Parque Urquiza y restaurantes frente al río.