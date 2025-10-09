Para quienes buscan Escapadas cerca de Buenos Aires en octubre de 2025, existen múltiples opciones que combinan naturaleza, descanso y gastronomía. Desde pueblos tradicionales que conservan la esencia gaucha hasta destinos de playa y sierras, la provincia ofrece alternativas.

Entre los atractivos se destacan localidades que permiten actividades al aire libre, como caminatas y paseos al aire libre. La cercanía con la ciudad y la variedad de servicios disponibles hacen que estas escapadas sean ideales para un fin de semana largo o una mini-vacación.

Qué escapadas son ideales para hacer cerca de Buenos Aires

Si buscás desconectarte de la ciudad, Buenos Aires ofrece múltiples destinos cercanos para disfrutar de la naturaleza, la gastronomía y la tranquilidad. Aquí van siete recomendaciones:

San Antonio de Areco

Conocida como la "cuna de la tradición", esta localidad fundada en 1730 mantiene vivo el espíritu gauchesco. Ideal para cabalgatas, visitas a estancias y almuerzos típicos, con pueblos cercanos como Vagues, que ofrecen restaurantes, antigüedades y un Centro de Interpretación Ferroviario.

Cómo llegar: por la RN 8, en aproximadamente 1 hora y 45 minutos.

Sierra de la Ventana

A 600 km de Buenos Aires, es un auténtico oasis natural rodeado de sierras, arroyos y senderos. Destacan la Reserva Privada Sierras Grandes, el Parque Provincial Ernesto Tornquist y el Cerro Tres Picos. A 18 km se encuentra Villa de la Ventana, un pintoresco pueblo con cabañas, ferias y restaurantes con vistas a las sierras.

Cómo llegar: por la RN 3 y luego por las rutas provinciales 76 y 72.

Carlos Keen

Ubicado a menos de 2 horas de la ciudad, este pueblo mantiene su encanto histórico con estación de tren, granero restaurado y calles de tierra. Destaca su oferta gastronómica con unos 25 restaurantes en cuatro manzanas, ferias artesanales, cabalgatas y actividades culturales.

Cómo llegar: por la RN 7, dirección Luján, salida en el km 72.

Tomás Jofré

Famoso por su ambiente campestre y gastronomía, se encuentra a 100 km de Buenos Aires. Ofrece asados, pastas caseras, picadas, ferias de artesanías y eventos culturales durante todo el año.

Cómo llegar: por la RN 5 hasta el km 91 y luego desvío hacia Tomás Jofré.

Azcuénaga

Un pequeño rincón rural con calles de tierra, casas antiguas y gastronomía local. Sus atractivos incluyen la vieja estación de tren, molino y casonas de época. Recomendado para disfrutar de dulces, quesos y panes artesanales, y restaurantes como Le Four, con impronta francesa.

Cómo llegar: por la RP 193, a 11 km de San Andrés de Giles.

Cazón

Apodado "el pueblo del millón de árboles", con apenas 300 habitantes, cuenta con el vivero municipal más grande del país. Ideal para caminatas, fotografía y turismo sustentable, visitando la Plaza de la Juventud, el Club Social, antiguos hornos de carbón y la Casa de Susana Soba.

Cómo llegar: por la RN 205 hasta el km 170 y luego acceso pavimentado hacia Cazón.

Tandil

Destino popular por su naturaleza, deportes de aventura y gastronomía. Entre sus actividades se destaca la aerosilla de 650 metros, ideal para vistas panorámicas de valles y montañas.