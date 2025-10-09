Cuáles son las mejores escapadas para hacer cerca de Buenos Aires en octubre 2025
Muchos de estos destinos incorporan propuestas culturales y gastronómicas que enriquecen la experiencia.
Para quienes buscan Escapadas cerca de Buenos Aires en octubre de 2025, existen múltiples opciones que combinan naturaleza, descanso y gastronomía. Desde pueblos tradicionales que conservan la esencia gaucha hasta destinos de playa y sierras, la provincia ofrece alternativas.
Entre los atractivos se destacan localidades que permiten actividades al aire libre, como caminatas y paseos al aire libre. La cercanía con la ciudad y la variedad de servicios disponibles hacen que estas escapadas sean ideales para un fin de semana largo o una mini-vacación.
Qué escapadas son ideales para hacer cerca de Buenos Aires
Si buscás desconectarte de la ciudad, Buenos Aires ofrece múltiples destinos cercanos para disfrutar de la naturaleza, la gastronomía y la tranquilidad. Aquí van siete recomendaciones:
San Antonio de Areco
Conocida como la "cuna de la tradición", esta localidad fundada en 1730 mantiene vivo el espíritu gauchesco. Ideal para cabalgatas, visitas a estancias y almuerzos típicos, con pueblos cercanos como Vagues, que ofrecen restaurantes, antigüedades y un Centro de Interpretación Ferroviario.
- Cómo llegar: por la RN 8, en aproximadamente 1 hora y 45 minutos.
Sierra de la Ventana
A 600 km de Buenos Aires, es un auténtico oasis natural rodeado de sierras, arroyos y senderos. Destacan la Reserva Privada Sierras Grandes, el Parque Provincial Ernesto Tornquist y el Cerro Tres Picos. A 18 km se encuentra Villa de la Ventana, un pintoresco pueblo con cabañas, ferias y restaurantes con vistas a las sierras.
- Cómo llegar: por la RN 3 y luego por las rutas provinciales 76 y 72.
Carlos Keen
Ubicado a menos de 2 horas de la ciudad, este pueblo mantiene su encanto histórico con estación de tren, granero restaurado y calles de tierra. Destaca su oferta gastronómica con unos 25 restaurantes en cuatro manzanas, ferias artesanales, cabalgatas y actividades culturales.
- Cómo llegar: por la RN 7, dirección Luján, salida en el km 72.
Tomás Jofré
Famoso por su ambiente campestre y gastronomía, se encuentra a 100 km de Buenos Aires. Ofrece asados, pastas caseras, picadas, ferias de artesanías y eventos culturales durante todo el año.
- Cómo llegar: por la RN 5 hasta el km 91 y luego desvío hacia Tomás Jofré.
Azcuénaga
Un pequeño rincón rural con calles de tierra, casas antiguas y gastronomía local. Sus atractivos incluyen la vieja estación de tren, molino y casonas de época. Recomendado para disfrutar de dulces, quesos y panes artesanales, y restaurantes como Le Four, con impronta francesa.
- Cómo llegar: por la RP 193, a 11 km de San Andrés de Giles.
Cazón
Apodado "el pueblo del millón de árboles", con apenas 300 habitantes, cuenta con el vivero municipal más grande del país. Ideal para caminatas, fotografía y turismo sustentable, visitando la Plaza de la Juventud, el Club Social, antiguos hornos de carbón y la Casa de Susana Soba.
- Cómo llegar: por la RN 205 hasta el km 170 y luego acceso pavimentado hacia Cazón.
Tandil
Destino popular por su naturaleza, deportes de aventura y gastronomía. Entre sus actividades se destaca la aerosilla de 650 metros, ideal para vistas panorámicas de valles y montañas.
- Cómo llegar: a 360 km de CABA, por RN 3 y RP 30; también se puede ir por RP 29 o AU Ezeiza-Cañuelas y luego RN 3 y RP 30.