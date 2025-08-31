El Gobierno nacional implementará una medida que afectará a las licencias de conducir en todo el país. A partir de septiembre de 2025, se dará de baja automáticamente aquellas licencias que no cumplan con los requisitos establecidos por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Los requisitos para mantener la validez de la licencia incluyen la actualización periódica del estado psicofísico del conductor. Además, es necesario contar con una licencia otorgada por organismos autorizados por la ANSV. Para mantener su validez, los conductores deberán cumplir con los requisitos que mencionamos a continuación.

Qué licencias de conducir serán dadas de baja por el Gobierno

A partir de 2025, todas las licencias que no cumplan con los requisitos actualizados perderán su validez. Los casos específicos son los siguientes:

Personas mayores de 70 años que no realicen la renovación anual obligatoria .

. Conductores que no aprueben el nuevo examen psicofísico , que debe estar certificado por un médico registrado ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

, que debe estar certificado por un médico registrado ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Conductores principiantes que cometan infracciones graves durante sus primeros dos años de habilitación: deberán rendir nuevamente el examen completo para recuperar la licencia.

Cuáles son los requisitos para la licencia de conducir

La nueva normativa establece un cronograma de renovación de licencias según la edad del conductor:

De 21 a 65 años: cada 5 años.

De 65 a 70 años: cada 3 años.

Mayores de 70 años: renovación anual obligatoria.

Además, para completar la renovación será necesario presentar: