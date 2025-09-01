Tenelo en cuenta
Cuál es la mejor manera de reciclar los rollos de papel higiénico
Lejos de ser simples residuos, estos cilindros de cartón pueden tener una segunda vida si se les da un uso creativo.
En la actualidad, la conciencia ambiental y la búsqueda de alternativas sostenibles a través del reciclaje ocupan un lugar central en la vida cotidiana. Una de las preguntas más comunes en muchos hogares es qué hacer con los objetos que normalmente se desechan, como los rollos de papel higiénico.
Reciclar y reutilizar se ha vuelto una práctica cada vez más difundida, no solo por el impacto positivo en el medio ambiente, sino también por la oportunidad de reducir la generación de basura. En este contexto, resulta útil conocer los diversos usos que se les puede dar a ciertos objetos.
Cómo podés reciclar los rollos de papel higiénico
Te compartimos 3 posibilidades de uso que le podés dar a este objeto a través del reciclaje:
- Alimentar la tierra con papel de cartón El cartón de los rollos de papel es un material biodegradable que puede incorporarse al suelo para nutrir las plantas. Contiene carbono, un elemento esencial para la salud del terreno. Para aprovecharlo, se recomienda cortar los rollos en trozos pequeños y mezclarlos con la tierra de macetas o huertas. Al regar la mezcla, el cartón comenzará a descomponerse en pocos días, transformándose en un aporte natural y beneficioso para el suelo.
- Manualidades con rollos de papel Una idea creativa es juntar seis rollos y pegarlos formando un círculo. Luego, se pintan del color que más te guste. Para reforzar las uniones, se pueden añadir cinco sorbetes de plástico pintados, pegándolos en los puntos de conexión. Finalmente, se pueden colocar flores en los huecos de los rollos para completar la manualidad.
- Caja decorativa con rollos de papel Otra propuesta consiste en usar una caja de zapatos y varios rollos de papel higiénico. Se pegan 18 rollos uno al lado del otro, dejando los huecos hacia adelante. Luego, se miden las dimensiones de la caja y se cortan tiras de cartón para cubrir los espacios restantes. Estas tiras se pegan a la caja con silicona caliente y se pintan del color deseado. De esta manera, se obtiene un organizador o adorno divertido y personalizado.