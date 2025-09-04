El norte argentino esconde paisajes que sorprenden a cada visitante, con montañas de colores, quebradas y pueblos que parecen detenidos en el tiempo. Cada rincón invita a descubrir experiencias nuevas ligadas a la cultura, la historia y la naturaleza, haciendo que todas las Escapadas sean únicas.

Entre las propuestas más llamativas para quienes se encuentran en San Salvador de Jujuy, aparece una escapada que combina tranquilidad, tradición y un entorno natural difícil de olvidar.

Así es la escapada única con paisajes increíbles a Paicone

Paicone, ubicado a unos 249 kilómetros de San Salvador de Jujuy, es un pequeño pueblo de la Puna jujeña que se alcanza tras un viaje de 4 a 5 horas por la Ruta Nacional 40. El trayecto en sí ya es una experiencia: atraviesa paisajes de altura, cerros multicolores y pintorescos poblados que anticipan la riqueza cultural y natural de la región.

El principal atractivo de Paicone es su entorno natural. Sus formaciones geológicas de tonos intensos, semejantes a los cerros más célebres de Jujuy, lo convierten en un destino ideal para quienes disfrutan de la fotografía, el senderismo y el turismo paisajístico. A esto se suma la calma de sus calles de adobe y la arquitectura tradicional, que transmiten la esencia de la vida en la puna.

Además, Paicone se destaca como un punto estratégico para recorrer otros destinos cercanos como la Quebrada de Humahuaca, Caspalá y Santa Catalina, donde se combinan historia, cultura y paisajes imponentes.

Es, en definitiva, un lugar perfecto para quienes buscan naturaleza, cultura y tranquilidad en un rincón auténtico del norte argentino.