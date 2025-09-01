Dando inicio a un septiembre que ya trae novedades para los conductores de la provincia, surgió un anuncio que despertó interés en los automovilistas. Se trata de un beneficio particular relacionado con la Verificación Técnica Vehicular (VTV).

Como suele ocurrir con este tipo de medidas, la noticia despertó preguntas sobre quiénes pueden acceder y cuáles son los requisitos a cumplir para obtenerlo. La información completa sobre el alcance y los detalles del beneficio resulta crucial para aquellos que deban renovar el trámite este mes.

Cómo es el descuento para la VTV y quiénes pueden acceder

Aunque cada persona debe cubrir el costo total del trámite, recientemente se anunció que un grupo de beneficiarios podrá recibir un descuento del 50%. Este beneficio está destinado a jubilados y pensionados con ingresos bajos en la Provincia de Buenos Aires.

Para calificar, los ingresos no deben superar el equivalente a dos salarios mínimos, es decir, $322.000. Quienes deseen acceder al descuento deberán presentar algunos documentos:

El último recibo de haberes.

La acreditación de titularidad del vehículo.

La constancia de vigencia de la VTV.

Cuánto cuesta hacer la VTV en septiembre 2025

Actualmente, en PBA hacer el trámite de la VTV cuesta lo siguiente: