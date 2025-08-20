Alrededor de Buenos Aires existen destinos que permiten hacer Escapadas de un día o un fin de semana sin alejarse demasiado de la ciudad. Entre ellos, algunos lugares históricos destacan por su arquitectura y su capacidad de transportar a los visitantes a épocas pasadas.

Los palacios y residencias antiguas suelen ofrecer recorridos que combinan historia, arte y paisajes que invitan a relajarse. Son opciones ideales para quienes buscan combinar cultura y disfrute del entorno natural en un mismo plan.

Cómo es la escapada al palacio bonaerense que te hace imaginarte en otra época

Conocé más sobre este palacio, perfecto para Escapadas de fin de semana
El Palacio Sans Souci, ubicado en Victoria a menos de dos horas del Obelisco, es un impresionante edificio que remite a la Belle Époque. Construido en 1918 por el arquitecto francés René Sergent para la familia de Carlos María de Alvear, el palacio ha sido testigo de importantes reuniones sociales, producciones cinematográficas y eventos de todo tipo.

Actualmente, es una locación codiciada para producciones nacionales e internacionales. Allí se filmaron películas como Evita y Tango desnudo, y series como Las Estrellas y Argentina, Tierra de Amor y Venganza.

Además de su valor arquitectónico e histórico, el palacio ofrece visitas guiadas en fechas especiales, muchas veces combinadas con cenas en La Taberna o meriendas en la Casa de Té, lo que permite recorrer sus salones y disfrutar de una experiencia gastronómica única.