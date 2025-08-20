Alrededor de Buenos Aires existen destinos que permiten hacer Escapadas de un día o un fin de semana sin alejarse demasiado de la ciudad. Entre ellos, algunos lugares históricos destacan por su arquitectura y su capacidad de transportar a los visitantes a épocas pasadas.

Los palacios y residencias antiguas suelen ofrecer recorridos que combinan historia, arte y paisajes que invitan a relajarse. Son opciones ideales para quienes buscan combinar cultura y disfrute del entorno natural en un mismo plan.

Cómo es la escapada al palacio bonaerense que te hace imaginarte en otra época

El Palacio Sans Souci, ubicado en Victoria a menos de dos horas del Obelisco, es un impresionante edificio que remite a la Belle Époque. Construido en 1918 por el arquitecto francés René Sergent para la familia de Carlos María de Alvear, el palacio ha sido testigo de importantes reuniones sociales, producciones cinematográficas y eventos de todo tipo.

Actualmente, es una locación codiciada para producciones nacionales e internacionales. Allí se filmaron películas como Evita y Tango desnudo, y series como Las Estrellas y Argentina, Tierra de Amor y Venganza.

Además de su valor arquitectónico e histórico, el palacio ofrece visitas guiadas en fechas especiales, muchas veces combinadas con cenas en La Taberna o meriendas en la Casa de Té, lo que permite recorrer sus salones y disfrutar de una experiencia gastronómica única.