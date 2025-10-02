Las cajas de alimentos suelen acumularse en la cocina sin que notemos cuánto espacio ocupan ni el potencial que tienen. Muchas veces terminan en la basura rápidamente, sin aprovecharse para un segundo uso. La tendencia del reciclaje casero busca justamente eso: darles una nueva vida a los materiales cotidianos.

Con un poco de ingenio, pueden transformarse en objetos útiles y decorativos. Basta con aplicar un truco simple y creativo para que esas cajas de alimentos pasen de ser desecho a convertirse en una herramienta funcional.

Cómo podés reciclar las cajas de alimentos en simples pasos

Marie Kondo, siempre en busca de ideas simples y funcionales para la vida cotidiana, encontró un uso inesperado para las cajas de alimentos: transformarlas en embalajes ideales. La propuesta es tan práctica como ingeniosa: doblar el objeto que se quiere enviar, colocarlo dentro de la caja, cerrarla y pegar la etiqueta de envío. Una manera económica y ecológica de dar nueva vida a un envase que normalmente se descarta.

Más allá de esta ocurrencia de Kondo, existen muchas formas creativas de reutilizar estos empaques en el hogar. Por ejemplo, se pueden recortar y usar como organizadores de cajones, separando calcetines, ropa interior, cables o cosméticos. También sirven para almacenar en la cocina, ya sea bolsitas de té, especias o utensilios pequeños, y se les puede dar un toque estético forrándolas con papel decorativo.

Otra opción es aprovecharlas en el bricolaje y la organización de herramientas, clasificando tornillos, tuercas o piezas pequeñas. En armarios y estanterías, se convierten en separadores para accesorios como bufandas, cinturones o gafas. Incluso resultan útiles en el escritorio o zona de estudio, guardando lapiceras, notas adhesivas o clips, y ayudando a mantener todo ordenado.