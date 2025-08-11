La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite esencial para garantizar la seguridad en las rutas argentinas. En 2025, se han implementado nuevas normativas que afectan a una parte fundamental del vehículo.

Mantenerse informado sobre estos aspectos contribuirá a una experiencia más ágil y sin contratiempos en la verificación técnica vehicular. Confirmada la novedad de las excenciones del trámite, ¿Quiénes deben hacer el trámite?

Qué personas están exentas de pagar la VTV en agosto 2025

En Neuquén, las personas con discapacidad que cuenten con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente están exentas de pagar la verificación. Además, el organismo responsable aclaró que esta exención también se extiende a familiares directos, como padres, hijos, cónyuges o tutores, incluso si no son los titulares del vehículo.

Es importante recordar que realizar la VTV dentro de los plazos establecidos es fundamental para garantizar el buen estado del automóvil, ya que se inspeccionan aspectos esenciales como los frenos, las luces y el parabrisas.

Para acceder a este beneficio, se debe presentar el CUD, llevar el DNI con domicilio en Neuquén, tener el título del vehículo, contar con la licencia de conducir y no tener deudas por infracciones.