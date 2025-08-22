Los restos de Diego Fernández aparecieron en la casa del excompañero de colegio de Cristian Graf hace 41 años, quien -a pesar de que la causa prescribió- es señalado por los vecinos como sospechoso.

“Estamos muy mal por el hecho de encontrar los restos y el acecho mediático. Nos sentimos señalados por los vecinos y por todos en general” dijo Graf, quien accedió a dar una nota a TN para aclarar su posición.

“El cuerpo aparece abajo de la ligustrina, cuando estaba haciendo la medianera. La pileta del lugar está hace 20 años. La pared era todo ligustrina con alambre y las plantas que están ahora son nuevas”.

Cristian Graf negó haber tenido relación con la víctima en su etapa de compañeros de colegio y desechó las sospechas: “Me acusaron de tirar tierra en el terreno, pero eso no es cierto. Me están acusando de algo que no es y me tiraron un muerto. No sé si fue intencional, es raro”.

Al mismo tiempo que descartó que su padre haya participado desmintió las versiones que indicaban que había tenido una moto, que sería una de las pruebas que lo unía a Diego Fernández. “Nunca tuve carnet de conducir motos, no me gustan. No recuerdo la desaparición de Diego.

“Siento impotencia, me gustaría tener una respuesta para la familia Fernández, pero no la tengo”, cerró la nota con TN.

La nota completa

Cristian Graf habló de todo con TN para tratar de limpiar su nombre, señalando que no tiene idea como el cuerpo de Diego Fernández llegó allí.