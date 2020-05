Baradero era hasta hace una semana una de las localidades de la provincia de Buenos Aires en donde no se habían confirmado casos de coronavirus, por lo que ya se habían habilitado comercios no esenciales como joyerías y mueblerías. No obstante, este jueves se detectaron dos casos de Covid-19, por lo que desde la municipalidad se decidió volver a la fase 1 del aislamiento social y preventivo.

"Ya teníamos el 85 % de los negocios abiertos. Habíamos realizado un gran trabajo junto al intendente Esteban Sanzio. No teníamos ningún contagio", explicó Juan Ramos, secretario de Desarrollo Humano de Baradero, a TN. Además, detalló: "Creemos que los dos casos se deben a la vuelta de dos trabajadores de la salud que estuvieron trabajando en un centro de salud en Open Door, en Luján".

Este jueves por la noche, Sanzio informó sobre los dos hisopados que dieron positivo en una conferencia de prensa junto al Ministro de Seguridad, Sergio Berni. Es por eso que desde la página de Facebook de la municipalidad se informa que solo están habilitados para abrir los locales denominados esenciales, como las farmacias, ferreterías y negocios de artículos de limpieza. Por otra parte, se indica que las medidas son transitorias y que se irán modificando paulatinamente.