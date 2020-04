En los últimos días la Anses informó que recibieron denuncias por falsos llamados o mensajes de WhatsApp en los que se solicitan datos personales para poder acceder a sus cuentas. Apuntan al universo de 8 millones de argentinos y argentinas que accedieron al Ingreso Familiar de Emergencia que propulsó el Gobierno nacional que comanda Alberto Fernández.



"Todos los trámites son gratuitos y no requieren de ningún gestor. La Anses no se comunica telefónicamente para requerir datos", expresaron desde el organismo que conduce Alejandro Vanoli a Perfil. Además de los mensajes de Whatsapp solicitando datos personales se detectó cuentas de Facebook donde ofrecen "gestorías" para agilizar el acceso al IFE.



Según se estima los beneficiarios son casi ocho millones de personas, con exactitud unos 7.854.316 argentinos y argentinas. Hatsa el momento casi 2,4 millones ya recibieron en sus cuentas los diez mil pesos del IFE por ser titulares de la Asignación Universal por Hijo o la Asignación por Embarazo. A partir del 21 de abril comenzará a cobrar el resto.



En las denuncias que recibió el Gobierno se informa que les dicen que los contactan desde Anses o de Desarrollo Social y les solicitan los detalles de las cuentas bancarias a donde se le destina el dinero otorgado tras la crisis económica desatada por el avance del coronavirus. Ante este intento de fraude ya se actuó y se realizó la advertencia clara de no caer en estos mensajes extorsivos.