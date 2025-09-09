El drama de la obra pública afecta a absolutamente todos, pero más aún a aquellas personas que tienen una dificultad para trasladarse por la calle.

El video que se hizo muy viral en las redes sociales fue capturado en la provincia de Córdoba, donde estos hombres en silla de rueda decidieron tomar el toro por las astas.

Ante la falta de obras públicas y la negativa del gobierno local de realizar un plan de construcción para que puedan manejarse por la calle, se cansaron y decidieron construirlas ellos mismos.

En las imágenes se ve como estas personas en silla de ruedas empezaron a romper los cordones para construir las tan ansiadas rampas que necesitan para movilizarse.

Según las informaciones locales los hombres terminaron las rampas en un solo día, ante la desidia del gobierno local, provincial y nacional que se niega a tender una mano a los argentinos