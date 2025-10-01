Este hecho genera conmoción y bronca, ya que el conductor de esta camioneta Amarok fue protagonista de una actitud criminal que hirió nada más y nada menos que un bebé de tan solo 18 meses.

Todo comenzó por una discusión de tránsito en la Costanera Norte de Córdoba entre ambos automovilistas. Tal como se ven las imágenes, el conductor del auto frena y atrás de él lo hace el dueño de esta camioneta Amarok blanca.

Allí se produjo un momento de tensión y, a pesar de la advertencia de los padres de la criatura, el dueño de la camioneta chocó intencionalmente dos veces al automóvil que se encontraba estacionado.

Adentro se encontraba en su silla reglamentaria este bebé de 18 meses que, producto del choque, terminó con fractura de cráneo y tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital más cercano.

De milagro el bebé no presenta un cuadro de gravedad y evoluciona favorablemente. Por otra parte, se dispuso la detención inmediata de este hombre de 29 años identificado como J.C.P., a quién se imputó bajo la carátula de lesiones leves dolosas con alevosía.