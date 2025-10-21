Un accidente que podría haber terminado en tragedia ocurrió este lunes en la intersección de las calles Celestino Vidal y Dr. Arturo Capdevila, en barrio Santa Clara de Asís, en la ciudad de Córdoba Capital.

Allí se ve cómo este colectivo de la empresa local Coniferal dobló sin ver al hombre que cruzaba la calle y lo atropelló a plena luz del día.

El jubilado de 73 fue golpeado por la parte delantera del vehículo y cayó al piso por lo que todos pensaban lo peor. Pero por suerte solo recibió heridas leves.

El hombre fue asistido en el lugar y no fue necesario su traslado a un centro de salud.