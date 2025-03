Con la excusa del feriado por los festejos de Carnaval, los estudios de Radio Mitre fueron ocupados por miembros de la compañía de pasistas de los Carnavales de Hasenkamp.

Mientras Horacio Pagani y Marcelo Bonelli realizaban una serie de comentarios sobre la popular celebración, de manera sorpresiva apareció Guillermo Coppola.

"Esto no me lo puedo perder", dijo Coppola ni bien ingresó al estudio. Luego, en un breve intercambio que mantuvo con Pagani y Bonelli sobre “las chicas”, se quejó: “raro que no me avisan”.