El reciclaje doméstico se ha convertido en una de las prácticas más recomendadas para reducir el impacto ambiental y optimizar el uso de recursos. Entre los materiales que más generan dudas están los plásticos, debido a la amplia variedad de tipos y composiciones que presentan.

Conocer cuáles de ellos son aptos para el reciclaje y cuáles no es fundamental para que el proceso sea realmente efectivo. La clasificación correcta evita que se mezclen elementos incompatibles, lo que podría afectar el trabajo de las plantas de tratamiento.

Cuáles son los plásticos que podés reciclar y cuáles no

Los materiales reciclables incluyen el PET, HDPE, LDPE y PP, lo que significa que la mayoría de las botellas, platos, vasos, tapones y bandejas son aptos para reciclarse y deben ser depositados en el contenedor amarillo.

Aunque muchos plásticos pueden reciclarse, algunos, como el PVC y el PS, no suelen reciclarse de manera convencional debido a sus características. No obstante, estos materiales pueden tener otros usos después de su primer empleo, especialmente en la construcción.

Los objetos que combinan plástico con otros materiales, como los blísteres de medicamentos o los CD y DVD, tampoco se reciclan. Los plásticos biodegradables derivados de fibras vegetales no son reciclables, pero sí pueden emplearse para la elaboración de compost. Este tipo de materiales deben llevarse al punto limpio, donde serán correctamente clasificados.