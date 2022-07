Una historia de horror se vivió en la puerta del teatro de Godoy Cruz, en Mendoza. Solita Silveyra y Verónica Llinás contaron lo que vivieron en ese minuto trágico en el que el conductor perdió el control de auto y arrasó con la gente que esperaba a las actrices para sacarse una foto.

"Lo único que pedimos es que no muera nadie", dijo entre lágrimas Solita.

En total hubo 23 heridos, 3 de ellos de suma consideración. Son horas decisivas para saber lo que sucede.

"Fue todo terrorífico" dijo Solita quien agregó que entre los heridos hay una chiquita de 27 que está grave, rezamos para que se recupere".

"Es el horror, pero nosotras estamos vivas. Y lo único que me importa es la gente. Que por favor las autoridades de Mendoza nos tengan informadas. Estamos conectadas con la directora del hospital. Habían operado a dos de los heridos, a esta chica que está mal. Nada, queremos estar cerca de la gente, lo único que queremos. Nunca hubiéramos pensado esto. Además, gente mayor, había mucha gente", contó.

"Y efectivmente, había. Lo único que nos importa es la gente. Este será un recuerdo que no se nos borrará jamás. Por un minuto y medio no estuvimos allá. Tardamos porque nos quedamos a hacer las fotos con los trabajdores del teatro. Por ahí si nosotras hubieramos salido antes no pasaba nada, pero pasó, quién sabe. El conductor no me sacaba los ojos de encima, estaba muy nervioso, pero no le pude hablar", cerró Solita.