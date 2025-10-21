Muchos recordarán el brutal crimen de Wanda Taddei a manos de quien fuera el baterista de Callejeros, Eduardo Vázquez, luego de haberla prendido fuego de pies a cabeza en su departamento.

El brutal crimen ocurrió en la noche del 10 de febrero de 2010, cuando el sujeto la roció con alcohol luego de una discusión, y la prendió fuego quemando el 60% de su cuerpo. Wanda fue trasladada al hospital Santojanni, donde murió a los 11 días.

Este crimen que sirvió como un duro precedente para los casos de violencia de género, mandó a Vázquez a prisión luego de que el tribunal lo condenara a cadena perpetua. Pero ahora un juez podría liberarlo.

En realidad, el juez de ejecución penal N°3, Axel López, le dio lugar a que pase a un periodo de prueba para poder obtener el beneficio de las salidas transitorias.

La última noticia resonante del caso fue en el año 2021, cuando la justicia autorizó al femicida a salir de la cárcel para asistir al cumpleaños número 15 de su hija.