La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio para todos los automovilistas, y su cumplimiento está estrechamente vinculado a la seguridad vial y al control de emisiones. Sin embargo, algunos conductores enfrentan costos que pueden resultar sorprendentes.

En esta ocasión, un grupo específico de titulares se verá alcanzado por un pago considerable que supera los $140.000, generando atención y preocupación entre quienes deben realizar la verificación en tiempo y forma.

Qué conductores pagarán más de $140.000 por hacer la VTV

Con el reciente aumento de la VTV en la provincia de Buenos Aires, la escala de precios se actualizó.

Según informó el gobierno provincial, los vehículos de más de 2.500 kg deberán pagar $143.353 para realizar la Verificación Técnica Vehicular. Este nuevo valor ya está vigente y aplica a todos los automotores de este tipo.

Cuánto cuesta la VTV en septiembre 2025

En la Provincia de Buenos Aires, el costo actual de la VTV es:

Vehículos de hasta 2.500 kg: $ 79.640

Vehículos de más de 2.500 kg: $ 143.353

Remolques, semirremolques y acoplados de hasta 2.500 kg: $ 47.784

Remolques, semirremolques y acoplados de más de 2.500 kg: $ 71.676

Motos de más de 50 cc y hasta 200 cc: $ 31.856

Motos de más de 200 cc y hasta 600 cc: $ 47.784

Motos de más de 600 cc: $ 63.712

Qué multa podés recibir si no haces la VTV en septiembre 2025

Circular con la VTV vencida puede generar una multa que va desde $481.800 hasta $1.606.000, calculada según el valor de la Unidad Fija (UF). En la provincia de Buenos Aires, esta infracción se considera de 300 a 1.000 puntos de UF.

Además, conducir un vehículo con la Verificación Técnica Vehicular vencida puede implicar la retención del vehículo o de la licencia de conducir de quien lo conduzca, por lo que es fundamental mantenerla siempre al día.