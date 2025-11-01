Las reglas de tránsito vuelven a ser noticia por una medida que apunta a reforzar la seguridad vial y la responsabilidad de los conductores. Determinadas personas deberán rendir nuevamente el examen teórico para poder renovar su licencia de conducir, debido a su historial de infracciones acumuladas.

Esta disposición surge como parte de un esfuerzo más amplio para mejorar la educación vial y garantizar que quienes manejan estén actualizados en materia de señalización, penalidades y buenas prácticas. La iniciativa generó debate entre los automovilistas, ya que marca un precedente en cuanto a la relación entre multas y capacitación.

Qué conductores deben hacer el examen teórico de la licencia de conducir nuevamente

Desde 2020, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aplica el Sistema de Evaluación Permanente de Conductores (SEPC), una herramienta que busca promover hábitos seguros al volante. Cada conductor comienza con 20 puntos en su licencia, los cuales pueden reducirse en función de las infracciones cometidas.

El propósito central del SEPC es incentivar una conducción más responsable y disminuir la cantidad de víctimas fatales en siniestros viales. Esta política se enmarca dentro del segundo Plan de Seguridad Vial 2020-2023, que estableció como meta reducir en un 20% las muertes por accidentes de tránsito para el año 2023.

El sistema diferencia entre tipos de faltas: algunas no implican pérdida de puntos, otras permiten recuperar la mitad del puntaje descontado, y las más graves no ofrecen posibilidad de recuperación. Por eso, resulta fundamental conocer la infracción cometida y actuar con rapidez para evitar sanciones mayores o la suspensión del registro.