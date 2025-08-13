La condena a Claudio Contardi fue ejemplificadora. Si bien Burlando había pedido 50 años y la fiscalía 20, el tribunal decidió que el exmarido de Julieta Prandi pasará los próximos 19 años de su vida tras las rejas. Aunque ella se enteró por la prensa antes de entrar al tribunal.

Contardi, que hasta ahora había estado en libertad quedó detenido en el acto mientras se esperan los fundamentos de la condena.

Mientras se esperan las apelaciones, Contardi se quedó sin abogado, aunque no quedó claro si renunció o si el reo decidió despedirlo.