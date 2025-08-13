Se quedó sin abogado
Condenaron al exmarido de Julieta Prandi a 19 años de prisión por abuso sexual y quedó detenido
En un hecho poco usual el tribunal dio el veredicto sin la presencia de la querella en el recinto pero Claudio Contardi fue condenado por abuso sexual reiterado. La actriz se enteró antes de entrar al tribunal.
La condena a Claudio Contardi fue ejemplificadora. Si bien Burlando había pedido 50 años y la fiscalía 20, el tribunal decidió que el exmarido de Julieta Prandi pasará los próximos 19 años de su vida tras las rejas. Aunque ella se enteró por la prensa antes de entrar al tribunal.
Contardi, que hasta ahora había estado en libertad quedó detenido en el acto mientras se esperan los fundamentos de la condena.
Mientras se esperan las apelaciones, Contardi se quedó sin abogado, aunque no quedó claro si renunció o si el reo decidió despedirlo.