La Verificación Técnica Vehicular (VTV) sigue siendo un trámite obligatorio para quienes circulan con vehículos en distintas jurisdicciones, y cada año genera expectativas sobre sus costos y beneficios. En octubre de 2025, se confirma un escenario particular con un beneficio exclusivo.

Más allá del precio en sí, la VTV cumple un rol fundamental en la seguridad vial y en la regulación del parque automotor. Con el beneficio vigente, quienes accedan a él tendrán la posibilidad de realizar el control de manera más conveniente y económica.

Qué monto tiene la VTV en octubre 2025

¿Tenés que hacer la VTV? Conocé los precios actuales del trámite
Con el 50 % de descuento exclusivo, los valores de la VTV en la Provincia de Buenos Aires se reducen considerablemente, aplicándose directamente al importe que debe abonar cada vehículo según su categoría y tipo.

  • Motovehículos de más de 50 cc y hasta 200 cc: $15.928,18 (valor total: $31.856,35)
  • Motovehículos de más de 200 cc y hasta 600 cc: $23.892,26 (valor total: $47.784,52)
  • Motovehículos de más de 600 cc: $31.856,35 (valor total: $63.712,70)
  • Vehículos Livianos hasta 2500 kg: $39.820,44 (valor total: $79.640,87)
  • Vehículos Pesados más de 2.500 kg: $71.676,79 (valor total: $143.353,57)
  • Remolques, semirremolques y acoplados hasta 2.500 kg: $23.892,26 (valor total: $47.784,52)
  • Remolques, semirremolques y acoplados más de 2.500 kg: $35.838,40 (valor total: $71.676,79)

Quiénes pueden acceder al 50% de descuento en la VTV

El gobierno bonaerense ofrece un 50 % de descuento en la VTV a determinados grupos de usuarios:

  • Jubilados y pensionados: el beneficio se otorga una vez al año y aplica para un único vehículo de su titularidad que cuente con el control técnico vigente. No puede combinarse con otros descuentos o beneficios previstos por la normativa.
  • Vehículos destinados a taxis, remises y transporte escolar (tanto municipales como provinciales): también pueden acceder a un 50 % de descuento, vigente durante todo el plazo de validez del control técnico. Al igual que en el caso anterior, este beneficio no es acumulable con otros descuentos.