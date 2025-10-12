La Verificación Técnica Vehicular (VTV) sigue siendo un trámite obligatorio para quienes circulan con vehículos en distintas jurisdicciones, y cada año genera expectativas sobre sus costos y beneficios. En octubre de 2025, se confirma un escenario particular con un beneficio exclusivo.

Más allá del precio en sí, la VTV cumple un rol fundamental en la seguridad vial y en la regulación del parque automotor. Con el beneficio vigente, quienes accedan a él tendrán la posibilidad de realizar el control de manera más conveniente y económica.

Qué monto tiene la VTV en octubre 2025

Con el 50 % de descuento exclusivo, los valores de la VTV en la Provincia de Buenos Aires se reducen considerablemente, aplicándose directamente al importe que debe abonar cada vehículo según su categoría y tipo.

Motovehículos de más de 50 cc y hasta 200 cc: $15.928,18 (valor total: $31.856,35 )

) Motovehículos de más de 200 cc y hasta 600 cc: $23.892,26 (valor total: $47.784,52 )

) Motovehículos de más de 600 cc: $31.856,35 (valor total: $63.712,70 )

) Vehículos Livianos hasta 2500 kg: $39.820,44 (valor total: $79.640,87 )

) Vehículos Pesados más de 2.500 kg: $71.676,79 (valor total: $143.353,57 )

) Remolques, semirremolques y acoplados hasta 2.500 kg: $23.892,26 (valor total: $47.784,52 )

) Remolques, semirremolques y acoplados más de 2.500 kg: $35.838,40 (valor total: $71.676,79)

Quiénes pueden acceder al 50% de descuento en la VTV

El gobierno bonaerense ofrece un 50 % de descuento en la VTV a determinados grupos de usuarios: