Quedó confirmado el retorno de un histórico servicio de Trenes Argentinos, pensado para los habitantes del AMBA que deseen realizar una escapada y disfrutar del aire libre. Se trata del ramal Korn–Chascomús de la Línea Roca, cuyos horarios y tarifas ya fueron anunciados oficialmente.

El recorrido estará disponible todos los días de la semana, de lunes a domingo, y representa una alternativa ideal para quienes no cuentan con vehículo propio y buscan alejarse del ritmo agitado de la ciudad.

Cómo es la escapada a cuatro horas de Buenos Aires que se puede hacer en tren

El pasaje tiene un valor muy accesible: apenas $1.200 para un trayecto de larga distancia, una cifra difícil de imaginar si se compara con el costo de realizar el mismo recorrido en automóvil.

El viaje comienza en Alejandro Korn, donde se hace el trasbordo desde el tren eléctrico que parte de Constitución hacia una formación a diésel que completa los 74 kilómetros hasta Chascomús. El trayecto dura aproximadamente 1 hora y 20 minutos, un tiempo que se disfruta fácilmente, ya sea compartiendo con amigos o familia, o bien en soledad con un libro o música de compañía.

La ciudad de Chascomús ofrece múltiples alternativas turísticas. La laguna, motor histórico de su desarrollo y recurso natural más importante, concentra actividades como pesca y deportes náuticos. A su vez, destacan las experiencias rurales —cabalgatas y jornadas de campo—, y atractivos patrimoniales como la antigua estación ferroviaria, que recuerda la importancia del tren en la historia local.

Tarifas del servicio Alejandro Korn – Chascomús

Domselaar: $224,00

Coronel Brandsen: $497,78

Jeppener: $684,44

Altamirano: $808,89

Gándara: $871,11

Chascomús: $1.120,00

Horarios hacia Chascomús

Tren 801: 06:00 – 07:28

Tren 803: 10:08 – 11:36

Tren 805: 14:15 – 15:43

Tren 807: 18:32 – 20:00

Horarios desde Chascomús

Tren 802: 07:51 – 09:40

Tren 804: 12:01 – 13:50

Tren 806: 16:15 – 18:04

Tren 808: 20:36 – 22:25

Estaciones intermedias