El reciclaje de materiales es una de las prácticas más efectivas para reducir el impacto ambiental y optimizar el uso de recursos. Entre los elementos más comunes que se pueden recuperar se encuentran las latas, utilizadas de forma masiva en envases de bebidas y alimentos.

Este tipo de residuos cuenta con una característica muy valiosa: puede reciclarse casi infinitamente sin perder calidad en el material. Sin embargo, para que el proceso sea eficiente, es fundamental que las latas se preparen y clasifiquen correctamente.

De qué manera podés reciclar las latas y por qué debés hacerlo

La mayoría de los envases de alimentos y bebidas hechos con estos materiales pueden volver a convertirse en latas o transformarse en otros productos útiles. Este proceso no solo ahorra combustibles fósiles y energía, sino que también reduce la emisión de gases contaminantes como el dióxido de carbono.

Latas de aluminio: Primero se trituran y se retira cualquier recubrimiento de pintura. Luego se funden en un gran horno, y el metal líquido resultante se vierte en lingotes. Cada lingote permite producir aproximadamente 1,5 millones de latas nuevas. El papel de aluminio, por ser una aleación distinta, suele reciclarse aparte junto a otros residuos de aluminio para fabricar piezas fundidas, como componentes de motores.

Tanto el aluminio como el acero pueden reciclarse indefinidamente sin perder calidad.