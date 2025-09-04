La basura electrónica es uno de los grandes desafíos ambientales de la actualidad. Estos aparatos suelen acumularse en los hogares cuando dejan de funcionar y, en muchos casos, terminan desechados de forma incorrecta. Cada vez más iniciativas buscan dar respuesta a este problema, con propuestas que van desde la reutilización de piezas hasta programas de reciclaje.

Desde teléfonos y celulares hasta computadoras y electrodomésticos, la incógnita es clara: ¿Cómo se puede reciclar la basura electrónica de manera segura y responsable?

Qué podés hacer con los residuos plásticos no reciclables

Los residuos electrónicos no solo concentran metales valiosos: una parte significativa de su peso (en torno al 20%) corresponde a plásticos. Estos materiales, esenciales en la fabricación de teléfonos, computadoras y electrodomésticos, se convierten en un gran desafío ambiental cuando llegan al final de su vida útil. El problema radica en su composición compleja. Muchos plásticos incluyen aditivos que complican el reciclaje y, en algunos casos, resultan tóxicos.

El reciclaje mecánico, que consiste en triturar y reprocesar, funciona bien con plásticos de un solo tipo, limpios y sin degradación. Sin embargo, los provenientes de aparatos electrónicos suelen ser mezclas heterogéneas, contaminadas y deterioradas, lo que limita su reutilización.

Frente a esto, se están investigando procesos termoquímicos más avanzados, como la pirólisis y la hidropirólisis:

Pirólisis : descompone los plásticos a altas temperaturas en ausencia de oxígeno, generando aceites, gases y carbón. Los aceites son la fracción de mayor valor, ya que pueden usarse como combustible o como materia prima para nuevos plásticos.

: descompone los plásticos a altas temperaturas en ausencia de oxígeno, generando aceites, gases y carbón. Los aceites son la fracción de mayor valor, ya que pueden usarse como combustible o como materia prima para nuevos plásticos. Hidropirólisis: incorpora hidrógeno al proceso, lo que mejora la calidad de los productos y facilita la eliminación de impurezas.

Entonces, pese a seguir siendo objeto de investigación, las recomendaciones siguen siendo las mismas: Cuando tenés desechos electrónicos, llevalos a un punto de recolección de este tipo de residuos, así se le dará el tratamiento adecuado.