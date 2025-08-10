Sumarse al reciclaje desde casa puede parecer un gran desafío al principio, pero con algunos cambios simples es posible hacer una gran diferencia. Muchas veces, lo que impide comenzar es no saber por dónde empezar o creer que se necesita demasiado tiempo y esfuerzo.

Sin embargo, adoptar ciertas rutinas cotidianas puede simplificar el proceso y, con el tiempo, volverlo parte natural de la vida doméstica.

Estos son los mejores hábitos para reciclar en tu hogar

Una acción clave en la vida diaria es la separación de residuos en origen, clasificando adecuadamente materiales como plástico, cartón, vidrio y metal. Luego, deben depositarse limpios y secos en los Puntos Verdes o Ecocanjes.

Asimismo, es fundamental disminuir el uso de productos descartables, reutilizar envases y bolsas, y priorizar elementos duraderos o biodegradables. Evitar tirar basura en la vía pública o en entornos naturales también ayuda a conservar una ciudad más limpia y saludable.