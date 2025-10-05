El reciclaje creativo se ha vuelto una tendencia cada vez más popular en los hogares, permitiendo que objetos que normalmente se descartan se transformen en artículos útiles y decorativos. Este enfoque combina sostenibilidad, economía y la posibilidad de desarrollar proyectos originales.

Entre las opciones más frecuentes, hay ciertos productos que suelen acumularse en las casas y que pueden convertirse en pequeños objetos prácticos, como llaveros o posavasos. Con un poco de ingenio, es posible transformar botones en accesorios únicos, funcionales y estéticamente atractivos.

Así podés reciclar botones para crear llaveros y posavasos

Llaveros personalizados

Materiales:

2 o 3 botones grandes

Hilo de cáñamo o cordón resistente

Argolla metálica para llavero

Tijera

Paso a paso:

Cortar un hilo de aproximadamente 25 cm. Pasar el hilo por los botones y ubicarlos como desees (en hilera o formando un diseño). Hacer un nudo firme debajo de los botones para que queden sujetos. Atar el hilo a la argolla del llavero y reforzar con otro nudo. Opcional: decorar con mostacillas, canutillos u otros botones.

Posavasos o portavasos caseros

Materiales:

Cartón grueso o base de corcho

Pistola de silicona

Botones de varios tamaños y colores

Tijera y regla

Paso a paso: