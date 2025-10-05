El reciclaje creativo se ha vuelto una tendencia cada vez más popular en los hogares, permitiendo que objetos que normalmente se descartan se transformen en artículos útiles y decorativos. Este enfoque combina sostenibilidad, economía y la posibilidad de desarrollar proyectos originales.

Entre las opciones más frecuentes, hay ciertos productos que suelen acumularse en las casas y que pueden convertirse en pequeños objetos prácticos, como llaveros o posavasos. Con un poco de ingenio, es posible transformar botones en accesorios únicos, funcionales y estéticamente atractivos. 

Así podés reciclar botones para crear llaveros y posavasos

Creá llaveros y posavasos divertidos a través del reciclaje de botones
Creá llaveros y posavasos divertidos a través del reciclaje de botones

Llaveros personalizados

Materiales:

  • 2 o 3 botones grandes
  • Hilo de cáñamo o cordón resistente
  • Argolla metálica para llavero
  • Tijera

Paso a paso:

  1. Cortar un hilo de aproximadamente 25 cm.
  2. Pasar el hilo por los botones y ubicarlos como desees (en hilera o formando un diseño).
  3. Hacer un nudo firme debajo de los botones para que queden sujetos.
  4. Atar el hilo a la argolla del llavero y reforzar con otro nudo.
  5. Opcional: decorar con mostacillas, canutillos u otros botones.

Posavasos o portavasos caseros

Materiales:

  • Cartón grueso o base de corcho
  • Pistola de silicona
  • Botones de varios tamaños y colores
  • Tijera y regla

Paso a paso:

  1. Dibujar un círculo o cuadrado del tamaño deseado en el cartón y recortarlo.
  2. Con la pistola de silicona, ir pegando los botones desde el centro hacia afuera, cubriendo toda la superficie.
  3. Puedes combinarlos en distintos colores y tamaños para crear un diseño original.
  4. Dejar secar y retirar el cartón base.