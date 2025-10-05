Creatividad
Cómo podés crear llaveros y posavasos reciclando un producto que suele sobrar en los hogares
La idea es darles una segunda vida, evitando que terminen en la basura y aportando un toque personal al hogar.
El reciclaje creativo se ha vuelto una tendencia cada vez más popular en los hogares, permitiendo que objetos que normalmente se descartan se transformen en artículos útiles y decorativos. Este enfoque combina sostenibilidad, economía y la posibilidad de desarrollar proyectos originales.
Entre las opciones más frecuentes, hay ciertos productos que suelen acumularse en las casas y que pueden convertirse en pequeños objetos prácticos, como llaveros o posavasos. Con un poco de ingenio, es posible transformar botones en accesorios únicos, funcionales y estéticamente atractivos.
Así podés reciclar botones para crear llaveros y posavasos
Llaveros personalizados
Materiales:
- 2 o 3 botones grandes
- Hilo de cáñamo o cordón resistente
- Argolla metálica para llavero
- Tijera
Paso a paso:
- Cortar un hilo de aproximadamente 25 cm.
- Pasar el hilo por los botones y ubicarlos como desees (en hilera o formando un diseño).
- Hacer un nudo firme debajo de los botones para que queden sujetos.
- Atar el hilo a la argolla del llavero y reforzar con otro nudo.
- Opcional: decorar con mostacillas, canutillos u otros botones.
Posavasos o portavasos caseros
Materiales:
- Cartón grueso o base de corcho
- Pistola de silicona
- Botones de varios tamaños y colores
- Tijera y regla
Paso a paso:
- Dibujar un círculo o cuadrado del tamaño deseado en el cartón y recortarlo.
- Con la pistola de silicona, ir pegando los botones desde el centro hacia afuera, cubriendo toda la superficie.
- Puedes combinarlos en distintos colores y tamaños para crear un diseño original.
- Dejar secar y retirar el cartón base.