Transformar objetos cotidianos en piezas originales es una tendencia que gana cada vez más adeptos, y el reciclaje textil ocupa un lugar privilegiado en este movimiento. Entre las alternativas más originales aparece la posibilidad de convertir prendas olvidadas en alfombras únicas, capaces de darle personalidad a cualquier espacio del hogar.

Crear alfombras a partir de ropa vieja permite experimentar con colores, texturas y diseños que reflejen la impronta de cada persona. No se trata solo de reutilizar, sino de transformar con imaginación aquello que parecía destinado a quedar guardado en un placard.

Así podés reciclar la ropa vieja y transformarla en alfombras

La usuaria de TikTok @yani.cubana99 publicó un video en el que muestra cómo reutiliza ropa vieja para convertirla en alfombras caseras, utilizando una máquina de coser a pedal.

En el clip, se la ve cortando tiras de tela, cosiéndolas sobre mezclilla y uniendo las piezas hasta dar forma a la alfombra. "Aquí donde yo vivo la ropa vieja no se tira. Empiezo cortando tiritas de este tamaño y, miren, ya tenía algo adelantado: esto es nada más y nada menos que una alfombra para el piso", comentó.

El ingenio de Yani se suma a una tendencia cada vez más visible en TikTok, donde distintos usuarios comparten ideas creativas para reciclar y aprovechar al máximo los recursos en el hogar, mostrando que la reutilización también puede convertirse en un estilo de vida.