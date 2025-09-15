El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires ha renovado su plataforma digital para la Verificación Técnica Vehicular (VTV), con el objetivo de optimizar la experiencia de los usuarios y fortalecer la lucha contra las estafas digitales.

La modernización de la plataforma también incluye herramientas para realizar denuncias anónimas contra sitios fraudulentos y plantas ilegales que ofrecen servicios no autorizados. Para utilizar la nueva plataforma, los usuarios deben ingresar al sitio oficial y seguir una serie de pasos.

Así es la web para tramitar la VTV que lanzó la provincia de Buenos Aires

La nueva plataforma, disponible en vtv.gba.gob.ar, ofrece una navegación más rápida y accesible, con turnos en línea, historial de verificaciones, control de vencimientos y perfiles personalizados para cada usuario. Desde el Ministerio destacan que el rediseño facilita la gestión de trámites desde cualquier dispositivo, evitando traslados innecesarios y largas esperas.

Uno de los aspectos más importantes de la modernización es la incorporación de un sistema para realizar denuncias anónimas sobre sitios fraudulentos y plantas ilegales que se presentan como prestadores del servicio. Según Transporte, este mecanismo permitirá dar seguimiento a las denuncias y proteger a los conductores que realizan los trámites de manera regular.

El portal también incluye un servicio digital de atención personalizada y un mapa interactivo con la ubicación de las plantas oficiales habilitadas, una herramienta clave para quienes deben desplazarse dentro de la Provincia.

Esta iniciativa surge ante la creciente preocupación por el aumento de páginas falsas que ofrecen verificaciones fraudulentas en redes sociales; en las últimas semanas, la Dirección Provincial de VTV denunció ante la Justicia más de 220 sitios ilegales detectados en el "Marketplace" de Facebook.