“Estaba en la peluquería. Pero no me enteré igual, me llamó mi hija contándome la situación, pero no lo que después iba a pasar. Y después, pasé a buscar a Dalma y nos fuimos a encontrar con Giani”, reveló Claudia en una entrevista con Telefe.

-Me imagino que no lo podías creer, sugirió la periodista Érica Fontan.

-“No, ahora tampoco -contestó Claudia- pero es un tema que es de las chicas. Por supuesto es mío, fue el papá de mis hijas, y va a ser siempre".

Y concluyó: "Pero es un tema que prefiero que ellas lo manejen como puedan, yo voy a estar siempre al lado, como estuve, acompañándolas desde mi lugar de mamá. Es difícil porque tiene que resolver un montón de cosas, pero ellas van a poder”.