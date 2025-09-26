Cinematográfica persecución a falsos policías en Mar del Plata
Una banda de delincuentes que robaba vestidos de policías fue atrapada en Mar del Plata, luego de una persecución que incluyó choques y varios patrulleros en el operativo. Detalles del caso.
Sucedió en Mar del Plata. Dos hombres se hacían pasar por policías para cometer delitos, el último una entradera. Este viernes, fueron descubiertos y dtenidos tras una intensa persecución que duró varios kilómetros.
Los delincuentes tienen 35 y 42 años, usaaban ropa de la Policía Bonaerense para engañar a sus víctimas y "trabajaban" en una camioneta robada.
El operativo se llevó a cabo el jueves por la mañana luego de la denuncia del dueño de una vivienda ubicada en Marenco y Tetamanti, quien sospechó de dos personas que tocaron el timbre de su casa haciéndose pasar por policías y dio aviso de inmediato al número de emergencias 911.
Tal reportó el sitio local 0223, al descubrir la presencia policial, comenzaron su huída a bordo de una camioneta Nissan Frontier blanca, cuya patente no correspondía al rodado y tenía pedido de secuestro activo.
En los videos se ve cómo los hombres logran evadir a tres patrulleros en su fuga por Punta Mogotes. La persecución continuó hasta una zona descampada, donde finalmente fueron interceptados en Cerrito y la calle 85.
Según determinaron los investigadores, los delincuentes tocaban los timbres de las casas vestidos de policías e ingresaban a las casas. Una vez dentro, los reducían -en algunos casos golpearon salvajemente a sus víctimas- y les robaban.
Con esa fórmula, comprobaron que cometieron al menos tres entraderas en cuatro días en los barrios Las Margaritas, Acantilados y Las Canteras. Robaron 20 mil dólares, 2 millones de pesos, celulares, un auto y armas de fuego.
La policía está en la búsqueda de un tercer sospechoso, y la Ciudad en vilo.