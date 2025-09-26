Sucedió en Mar del Plata. Dos hombres se hacían pasar por policías para cometer delitos, el último una entradera. Este viernes, fueron descubiertos y dtenidos tras una intensa persecución que duró varios kilómetros.

Los delincuentes tienen 35 y 42 años, usaaban ropa de la Policía Bonaerense para engañar a sus víctimas y "trabajaban" en una camioneta robada.

El operativo se llevó a cabo el jueves por la mañana luego de la denuncia del dueño de una vivienda ubicada en Marenco y Tetamanti, quien sospechó de dos personas que tocaron el timbre de su casa haciéndose pasar por policías y dio aviso de inmediato al número de emergencias 911.

Tal reportó el sitio local 0223, al descubrir la presencia policial, comenzaron su huída a bordo de una camioneta Nissan Frontier blanca, cuya patente no correspondía al rodado y tenía pedido de secuestro activo.

En los videos se ve cómo los hombres logran evadir a tres patrulleros en su fuga por Punta Mogotes. La persecución continuó hasta una zona descampada, donde finalmente fueron interceptados en Cerrito y la calle 85.

Según determinaron los investigadores, los delincuentes tocaban los timbres de las casas vestidos de policías e ingresaban a las casas. Una vez dentro, los reducían -en algunos casos golpearon salvajemente a sus víctimas- y les robaban.

Con esa fórmula, comprobaron que cometieron al menos tres entraderas en cuatro días en los barrios Las Margaritas, Acantilados y Las Canteras. Robaron 20 mil dólares, 2 millones de pesos, celulares, un auto y armas de fuego.

La policía está en la búsqueda de un tercer sospechoso, y la Ciudad en vilo.