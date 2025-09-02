El episodio comenzó cerca de las 23:30 en la intersección de la autopista Cámpora y Dellepiane, cuando efectivos de la policía divisaron a esta camioneta Hilux con pedido de captura.

Luego de dar la voz de alto el vehículo se dio a la fuga y comenzó una persecución por la autopista durante varios minutos.

Finalmente la camioneta quedó bloqueada sobre la Autopista Cámpora, cerca del empalme con la 25 de Mayo y el sospechoso intentó atropellar a los agentes.

Al darse esta situación los policías efectuaron unos 18 disparos sobre la puerta del conductor del vehículo, que terminó entregándose a los efectivos.

El sospechoso es un joven paraguayo de 21 años, con antecedentes por robo arrebato. Mientras tanto el caso quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 48 y la Fiscalía 29, encabezada por Lucio Herrera.