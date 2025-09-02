Choque, detención y ¡18 disparos! en plena Autopista Cámpora
Un vehículo que circulaba con pedido de captura fue perseguido por la policía, que tuvo que efectuar 18 disparos sobre la puerta para que detuviera la marcha. Así quedó la camioneta luego del violento suceso ocurrido en la autopista Cámpora.
El episodio comenzó cerca de las 23:30 en la intersección de la autopista Cámpora y Dellepiane, cuando efectivos de la policía divisaron a esta camioneta Hilux con pedido de captura.
Luego de dar la voz de alto el vehículo se dio a la fuga y comenzó una persecución por la autopista durante varios minutos.
Finalmente la camioneta quedó bloqueada sobre la Autopista Cámpora, cerca del empalme con la 25 de Mayo y el sospechoso intentó atropellar a los agentes.
Al darse esta situación los policías efectuaron unos 18 disparos sobre la puerta del conductor del vehículo, que terminó entregándose a los efectivos.
El sospechoso es un joven paraguayo de 21 años, con antecedentes por robo arrebato. Mientras tanto el caso quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 48 y la Fiscalía 29, encabezada por Lucio Herrera.